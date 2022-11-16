Лідери Великої двадцятки (G20) погодили спільне декларацію, у якій мовиться про їхнє "рішуче засудження" агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.

У декларації мовиться, що “більшість членів G20 рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючу вразливість глобальної економіки”.

Декларацію схвалили всі члени блоку G20.

Німецький делегат сказав, що її було прийнято без будь-яких змін порівняно з проєктом, оприлюдненим 15 листопада.

Водночас у декларації зазначається, що серед учасників були “інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій”.

Окрім цього у спільній декларації наголошується, що міжнародне право має бути дотримано, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима. Також лідери саміту у підсумковій декларації вітають чорноморську зернову ініціативу.

У документі також зазначено, що центральні банки країн-членів продовжуватимуть належним чином калібрувати темпи посилення монетарної політики, пам’ятаючи про необхідність обмеження “міжкраїнових переливів”.

Члени саміту знову підтвердили своє зобов’язання уникати надмірної волатильності обмінного курсу, визнаючи, що “багато валют значно змінилися” цього року.