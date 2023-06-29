Джерело: Reuters
На саміті в Брюсселі лідери поспілкуються з головою НАТО Єнсом Столтенбергом і обговорять, яку роль може відіграти ЄС у зобов’язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що лідери напевно обговорять суботній драматичний заколот групи найманців Вагнера.
Як і кілька інших лідерів ЄС, Каллас сказала, що заколот показав, що в керівництві Росії з’явилися тріщини. Вона додала, що бачила різні погляди на те, як повстання може вплинути на війну в Україні та ризик, який Росія становить для Заходу.
Шарль Мішель, президент Європейської ради лідерів ЄС написав у листі, в якому запросив лідерів на саміт:
“У цих обставинах ми ще більше підтверджуватимемо нашу прихильність підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, у тому числі шляхом сталої фінансової та військової допомоги”.
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