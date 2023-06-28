Джерело: Жозеп Боррель в Twitter

“У черговій демонстрації терору, який Росія нав’язує українським мирним жителям, російська крилата ракета влучила в ресторан і торговий центр у #Краматорську”, – написав Боррель.

Він також зазначив, що це було “відоме місце зустрічі міжнародної преси. І знову Росія продовжує порушувати міжнародне законодавство та здійснювати воєнні злочини”.

Нагадаємо, що кількість загиблих внаслідок терору РФ зросла до десяти.