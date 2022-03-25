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Лідери країн Євросоюзу зобов’язалися допомогти Україні відновитися після війни

Лідери країн-членів Євросоюзу у підсумку саміту ЄС зобов’язалися підтримати Україну під час протистояння російській агресії та допомогти нашій державі у відновленні вже після.

П’ятниця, 25 березня 2022, 09:45
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Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

Лідери країн, зважаючи на руйнування та величезні втрати, яких Україна зазнала внаслідок російської військової агресії, остаточно вирішили надавати підтрику на невідкладні потреби.

А щоб українська держава швидше відновилася після війни, у ЄС невідкладно розпочинають підготовку створення Трастового фонду солідарності в Україні.

Також лідери країн Євросоюзу закликали Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні “здійснити необхідні реформи” і своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів.

Теги: допомога Україні, Європейський Союз, ЄС, підтримка України, російсько-українська війна, саміт ЄС

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