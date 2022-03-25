Лідери країн Євросоюзу зобов’язалися допомогти Україні відновитися після війни

Лідери країн-членів Євросоюзу у підсумку саміту ЄС зобов’язалися підтримати Україну під час протистояння російській агресії та допомогти нашій державі у відновленні вже після.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

Лідери країн, зважаючи на руйнування та величезні втрати, яких Україна зазнала внаслідок російської військової агресії, остаточно вирішили надавати підтрику на невідкладні потреби.

А щоб українська держава швидше відновилася після війни, у ЄС невідкладно розпочинають підготовку створення Трастового фонду солідарності в Україні.

Також лідери країн Євросоюзу закликали Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні “здійснити необхідні реформи” і своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів.