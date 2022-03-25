Лідери країн Євросоюзу зобов’язалися допомогти Україні відновитися після війни

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.
Лідери країн, зважаючи на руйнування та величезні втрати, яких Україна зазнала внаслідок російської військової агресії, остаточно вирішили надавати підтрику на невідкладні потреби.
А щоб українська держава швидше відновилася після війни, у ЄС невідкладно розпочинають підготовку створення Трастового фонду солідарності в Україні.
Також лідери країн Євросоюзу закликали Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні “здійснити необхідні реформи” і своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів.
- Нагадаємо, Екскомандувач сил НАТО у Європі генерал Веслі Кларк вважає, що Росія все ж може виконати погрози та завдати ядерного удару. Проте це буде удар не по території України.
- Вперше за 30 років Франція розгорнула в морі одночасно три атомні ракетні підводні човни у відповідь на ядерну загрозу з боку РФ.
- Раніше лідери НАТО зустрілися на саміті для обговорення безпекових викликів, зокрема спричинених російською агресією та війною РФ проти України. Члени НАТО домовилися надати Україні додаткову допомогу.