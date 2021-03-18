Соцмережа Likee заблокувала акаунти 8-річної моделі з Києва Міли Маханець та 13-річного блогера Паші Пая, які розповідали про свой "роман".

Про це повідомляють #Букви.

Раніше #Букви розповідали, що декілька місяців тому 8-річна модель з Києва Міла Маханець та 13-річний блогер Паша Пай оголосили, що тепер вони — пара. Детальніше про героїв, їхні “стосунки” та реакцію батьків і суспільства — за посиланням.

Після того, як історія набула розголосу уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба звернувся до кіберполіції. 16 березня батьків дітей допитали.

І мати Мілани, і Паша (ймовірно, самостійно) висвітлювали свої “стосунки” у соцмережах Instagram та Likee. В останній — найактивніше.

Станом на 18 березня їхні основні акаунти в Likee @milana_maxanets @pasha_pai заблоковані.

Про блокування профілів дітей сповістив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

“Після інциденту, який набув резонансу, акаунти “юних блогерів” в мережі LIKEE заблоковано. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, що вони обурені таким контентом”, — розповів він.

Утім омбудсмен не зауважив, що ще зі вчора діти мають нові акаунти. Якщо вірити скріншотам за статистикою переглядів, наданим мамою Мілани Дар’єю, новий профіль стрімко набирає підписників.