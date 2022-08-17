Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію "Довженко-Центру". Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Про це повідомляє пресслужба “Довженко-Центру” у Facebook.

Згідно з наказом, усі фільми з колекції та майно “Довженко-Центру” мають бути передані “Науковому центру кінематографії України”, основним видом діяльності якої є “вища освіта”. Зі структури Центру мають виокремити Державне підприємство “Українська анімаційна студія”, куди передадуть авторські права на українську анімацію.

Варто зауважити, що науковий центр кінематографії України з 2011 року не здійснював жодної діяльності, не має штату та відповідних компетенцій. У повідомленні йдеться, що ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало своє рішення.

Також у наказі не згадано кіноархівну та музейну колекції “Довженко-Центру”, які є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.