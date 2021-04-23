У п'ятницю, 23 квітня, Литва, Латвія і Естонія оголосили, що вирішили вислати російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Про це повідомили міністерства закордонних справ цих країн.

Зокрема, Латвія вирішила вислати з країни одного російського дипломата.

“23 квітня міністр закордонних справ Едгар Рінкевичс прийняв рішення оголосити одного дипломата посольства РФ небажаною особою в Латвійській Республіці (персоною нон грата). Рішення прийнято на знак солідарності з урядом Чеської Республіки в зв’язку з нелегальними діями російських розвідувальних служб у Чехії, і на основі оцінки дій дипломата посольства РФ і допущених ним порушень у Латвії. Рішення також прийнято на основі взаємних консультацій із союзниками в рамках ЄС і НАТО”, – зазначили в МЗС Латвії.

Естонія також вирішила вислати одного російського дипломата.

У пресслужбі МЗС країни наголосили, що отримали від Чехії інформацію щодо причетності російської військової розвідки до вибухів боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

“Росія грубо порушила міжнародне право на території Європейського Союзу та держав-членів НАТО, що підривало суверенітет Чехії та призвело до смерті двох людей. Така поведінка шкодить європейській безпеці та стабільності і є неприйнятною. Для висловлення солідарності Естонія вишле одного російського дипломата, діяльність якого не відповідає дипломатичній діяльності, узгодженій у Віденській конвенції”, – йдеться в заяві.

Водночас Литва висилає двох російських дипломатів. Два співробітники посольства РФ в Литві оголошені небажаними особами в країні і повинні залишити її протягом семи днів.

“Литва прийняла таке рішення після безпрецедентних подій у Чеській Республіці, солідаризуючись із нашим союзником, який зазнав безпрецедентно небезпечного нападу”, – сказано в повідомленні литовського МЗС.

У відомстві відзначили, що рішення було прийняте у тісній координації з латвійськими та естонськими партнерами.

Як відомо, минулого тижня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.