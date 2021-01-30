Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна.
“Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження”, – зазначив Ляшко.
При цьому на питання, чи є ймовірність, що в лютому вакцину не привезуть і все відкладеться, він відповів, що завадити можуть лише форс-мажорні обставини.
“Є величезна кількість змінних, які можуть впливати на різні речі. Завжди треба мати план В. […] Я маю на увазі, що коли буде перенесення, то це будуть якісь форс-мажорні речі – не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі”, – пояснив головний санлікар.
Але він не уточнив, якою саме вакциною почнуть робити щеплення українцям.
За словами Ляшка, питання в тому, яка вакцина приїде першою – виділена в рамках ініціативи Covax, яка передається Україні безоплатно, чи та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.