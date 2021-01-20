Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.

Так, 39% респондентів висловили готовність робити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках. Не готові це робити 56% опитаних.

Якщо ж щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватися 43% респондентів, а 52% не готові це робити навіть за такої умови.

Як відзначають соціологи, підтримка безкоштовної вакцинації в динаміці впала: в листопаді минулого року 55% респондентів були готові зробити щеплення проти COVID-19 безкоштовно.

Водночас кількість тих, хто готовий зробити щеплення платною вакциною, з листопада дещо зросла: з 35% до 39%.

Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, жителів малих міст і тих, хто не боїться захворіти.

Як з’ясувалося під час опитування, 16% респондентів вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19. А 80% респондентів думають, що не хворіли. Ще 4% не змогли відповісти на запитання.

Відносно більше тих, хто зазначив, що перехворів, зафіксовано у містах та у середній віковій групі (30-59 років).

Під час соціологічного дослідження було опитано 1600 респондентів у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.