Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

”Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. +1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що перед посадкою у літак потрібно мати на вибір:

  • сертифікат про вакцинацію препаратами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;
  • сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;
  • негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.

Примітно, що тест, який має бути пред’явлений на вимогу, також має бути забезпечений, у разі необхідності, перекладом на адміністративні мови Люксембургу: англійську, італійську, португальську або іспанську.

Нагадаємо, уряд Португалії прийняв рішення дозволити українським туристам в’їзд до країни. Громадяни України зможуть подорожувати по Португалії з 26 липня.