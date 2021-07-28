Влада Люксембургу вирішила відкрити кордони для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

”Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. +1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що перед посадкою у літак потрібно мати на вибір:

сертифікат про вакцинацію препаратами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;

сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID;

негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.

Примітно, що тест, який має бути пред’явлений на вимогу, також має бути забезпечений, у разі необхідності, перекладом на адміністративні мови Люксембургу: англійську, італійську, португальську або іспанську.

🇱🇺Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. + 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу. Всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапі👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2021

Нагадаємо, уряд Португалії прийняв рішення дозволити українським туристам в’їзд до країни. Громадяни України зможуть подорожувати по Португалії з 26 липня.