Українська співачка Світлана Лобода, яка вже досить тривалий час живе в Росії, у серпні їде до Одеси з концертом.

Про це в Instagram повідомив клуб Ibiza Beach Club.

Виступ співачки заплановано на 14 серпня о 22:00. Ціни на квитки починаються від 1300 грн і до 17 тисяч грн.

Нагадаємо, що з 2014 року Світлана Лобода живе в Росії.

Крім того, 8 серпня у цьому клуби заплановано виступ російського виконавця Басти.

У вересні 2017 СБУ заборонила виконавцеві в’їзд до України. Крім того, Міністерство культури внесло його до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці за поданням СБУ. Причиною стали його концерти в незаконно анексованому Криму. Однак 31 серпня 2020 року до Мінкульту надійшов лист СБУ щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з “чорного списку”.

У п’ятницю, 25 червня 2021, в київському клубі STEREO Plaza дав концерт російський репер Баста (Василь Вакуленко). Нечисленна група протестувальників намагалася завадити проведенню заходу. Як це було – в матеріалі #Букв.