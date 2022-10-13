Станом на 13 жовтня Збройні сили України звільнили сім населених пунктів в Луганській області. Втім, вільного доступу до них немає, адже окупанти продовжують їх обстрілювати із танків та реактивної артилерії.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Серед визволених населених пунктів: село Стельмахівка, Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія та Андріївка.

У своїй заяві він окреслив ситуацію на деокупованій території області. За його Гайдая, наразі медичну допомогу місцевим мешканцям надають військові лікарі.

Вранці 13 жовтня в деякі населені пункти повинні були завезти гуманітарні набори, засоби обігріву, теплі речі та медикаменти, але військові тимчасово зупинили поїздку через щільність обстрілів з боку росіян.

“Як тільки нам дозволять заїжджати туди хоча б на декілька годин на добу — там діятимуть пересувні ЦНАПи й мобільні відділення “Укрпошти”, — запевнив голова ОВА.