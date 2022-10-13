Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Серед визволених населених пунктів: село Стельмахівка, Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія та Андріївка.
У своїй заяві він окреслив ситуацію на деокупованій території області. За його Гайдая, наразі медичну допомогу місцевим мешканцям надають військові лікарі.
Вранці 13 жовтня в деякі населені пункти повинні були завезти гуманітарні набори, засоби обігріву, теплі речі та медикаменти, але військові тимчасово зупинили поїздку через щільність обстрілів з боку росіян.
“Як тільки нам дозволять заїжджати туди хоча б на декілька годин на добу — там діятимуть пересувні ЦНАПи й мобільні відділення “Укрпошти”, — запевнив голова ОВА.
- Військові РФ, які вже мають досвід на російсько-українському фронті, не мають бажання знову повертатися в бій. Солдати масово пишуть рапорти на звільнення та достроково розривають контракти.
- У деокупованому Лимані продовжують розкопувати тіла загиблих, вже ексгумовано перших 20 людей. Роботи тривають на двох масових похованнях, де в одному може знаходитися попередньо близько 200 мирних жителів, а в іншому – військовослужбовці ЗСУ.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники примусово проводять мобілізацію, паспортизацію населення, а також вивозять дітей у напрямку Росії.