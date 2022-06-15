У Луганській області тривають бої у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Українським захисникам стає дедалі важче оборонятися, проте вони стримують ворога одразу з трьох боків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Водночас багато поранених в Лисичанську. За останні два дні до лікарень з регіонів, де точаться активні бойові дії, до інших частин країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого.

“Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу із трьох боків. Боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська. Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки”, — написав Сергій Гайдай.

Також росіяни обстріляли споруди поблизу колишнього заводу “Донсода” та декілька будинків поблизу. Подібна ситуація спостерігається в районі “Склозаводу”. За словами голови ОВА, 14 червня постраждали щонайменше 8 будинків. Зокрема, 14 будинків зруйновано в Гірському.

У Сєвєродонецьку росіяни вкотре поцілили по заводу “Азот”. Внаслідок чого пошкодили прохідну підприємства. Військами РФ знищуються багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта. Гайдай зазначив, що противник слабкіший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнуються домівки українців.