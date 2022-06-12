Збройні сили України вдало атакували командний пункт, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному. Українські захисники знищили певну кількість окупантів одразу в трьох точках регіону.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Стаханові знищили бази “вагнерівців”, з яких “вижила” тільки одна. Стосовно втрат ворога у Рубіжному інформацію мають ще перевірити.

“Що стосується наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. Ми маємо три таких факти їхньої злагодженої роботи”, – зазначив голова Луганщини.

Крім того, ліквідовано окупантів, які намагалися провести нараду в Палаці культури хіміків. Він розташований у Сєвєродонецьку.

Зазначимо, що окупаційні війська РФ зруйнували два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька. Вони масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста. Росіяни мають мету “відрізати” місто від ЗСУ.

За словами Сергія Гайдая, наступні “два-три дні будуть показовими”. Можливі наступи у напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль.