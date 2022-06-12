Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
У Стаханові знищили бази “вагнерівців”, з яких “вижила” тільки одна. Стосовно втрат ворога у Рубіжному інформацію мають ще перевірити.
“Що стосується наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. Ми маємо три таких факти їхньої злагодженої роботи”, – зазначив голова Луганщини.
Крім того, ліквідовано окупантів, які намагалися провести нараду в Палаці культури хіміків. Він розташований у Сєвєродонецьку.
Зазначимо, що окупаційні війська РФ зруйнували два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька. Вони масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста. Росіяни мають мету “відрізати” місто від ЗСУ.
За словами Сергія Гайдая, наступні “два-три дні будуть показовими”. Можливі наступи у напрямку траси Лисичанськ-Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль.
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