Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Загалом упродовж минулої доби росіяни 15 разів обстріляли житлові квартали та інфраструктуру на території Луганської області.
Також у Сєвєродонецьку внаслідок обстрілу пошкоджено магістральний газопровід. Наразі у місті немає газо- та електропостачання.
“У Врубівці — шість житлових будинків, а також будинок культури. У Рубіжному — три багатоповерхівки, у Лисичанську — дві. У Сєвєродонецьку — будівля готелю та багатоповерхівка. Ворог здійснював безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового”, — додав Гайдай, щодо інших обстрілів в області.
- Нагадаємо, що від авіаудару по школі в Білогорівці (Луганська область) попередньо загинули 60 осіб – унаслідок обстрілів виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.
- Раніше російські війська 7 травня обстріляли з РСЗВ “Град” житловий сектор Привілля (Луганщина), вбивши у такий спосіб 2 дітей. Ще 2 неповнолітніх та жінка зазнали поранень.
- Варто зазначити, що з Луганської області загарбники вивезли або знищили понад 100 тисяч тонн зерна. У регіоні не можуть провести посівну через інтенсивні бойові дії.