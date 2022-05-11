Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Загалом упродовж минулої доби росіяни 15 разів обстріляли житлові квартали та інфраструктуру на території Луганської області.

Також у Сєвєродонецьку внаслідок обстрілу пошкоджено магістральний газопровід. Наразі у місті немає газо- та електропостачання.

“У Врубівці — шість житлових будинків, а також будинок культури. У Рубіжному — три багатоповерхівки, у Лисичанську — дві. У Сєвєродонецьку — будівля готелю та багатоповерхівка. Ворог здійснював безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового”, — додав Гайдай, щодо інших обстрілів в області.