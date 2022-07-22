Збройні сили України зупинили штурм російських окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, загарбники зазнали втрат та відійшли.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У повідомленні зазначається, що росіяни тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту у Луганській області. Протягом 21 липня вони завдали два ракетних та два авіаційних удари. Також окупанти здійснили п’ять артобстрілів та ще два – із застосуванням мінометів.

“Постійним вогневим впливом росіяни хочуть посунути українських бійців з укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення”, – наголосив Сергій Гайдай.

Також він додав, що почастішали авіаційні удари по селах, які розташовані на адміністративній межі Луганщини та Донеччини.

Подекуди ворогу вдається наблизитися до позицій ЗСУ для того, щоб мати змогу застосувати танковий резерв. Поблизу Верхньокам’янки постійно тривають бої, росіяни намагаються вийти на адміністративну межу Луганської області.

Нагадаємо, що територія Луганської області не окупована російськими військами повністю, адже два населені пункти й досі тримають оборону.

Два населені пункти у Луганській області досі знаходяться під контролем українських військових. Саме тому Луганська область не окупована повністю армією РФ. Проте загарбники готуються до проведення псевдореферендуму про приєднання Луганської області у межах її адміністративних кордонів до Російської Федерації.