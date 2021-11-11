Виступ з відповідною заявою опубліковано на сайті пресслужби президента Республіки Білорусь.

11 листопада Олександр Лукашенко провів засідання з керівництвом уряду. На ньому він доручив звернути увагу на питання допомоги біженцям на кордоні, особливо вагітним та дітям.

“Ви бачите, що відбувається на державному кордоні та навколо нього. Скажу прямо: не така це велика проблема, як її зараз роздмухали у ЗМІ. Але я ЗМІ не засуджую… Ось сконцентрували зараз увагу на білорусько-польському, литовському та латвійському кордонах. І вже увагу починають приділяти та білорусько-українському кордону. Росію”, – зазначив очільник Білорусі.

Лукашенко наголосив, що Білорусь має допомогти вагітним жінкам і дітям, надати їм медичні послуги та комфортні умови для проживання. Також він доручив відвезти мігрантам сухі дрова.

Олександр Лукашенко заявив, що біженцям перекидають зброю та боєприпаси з Донбасу та додав, що польська сторона їх б’є, ріже та принижує, тож є великий ризик конфлікту.

Також очільник Білорусі розповів, що просив міністерство оборони Росії через Путіна долучитися до чергування на кордонах Білорусі.

“Як я вчора зауважив, вони направили сюди стратегічні бомбардувальники у супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно контролювати ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але ми не маємо іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять”, – заявив він.

“Ось це кільце – Прибалтика, Польща та Україна – мають контролювати російські та білоруські військовослужбовці. Про це ми домовились із росіянами. Нам не можна жартувати. Обстановка там серйозна. Найголовніше, вони відійшли від домовленостей. Ми не знаємо, чого вони хочуть. Росіяни, білоруси разом ми повинні контролювати цю ситуацію”, – додав Лукашенко.

Він також порівняв польських прикордонників із “фашистами” та “гестапо”:

“У цьому контексті вже не йдеться про якусь мораль. Ви бачите, що дитина ця просить води попити. Стоять (польські військові) як фашисти, гестапо, включають прожектора вночі, гучний зв’язок і починають труїти. Кого — дітей, діти спати не можуть, яких укладають у ці нещасні намети”, – зазначив Лукашенко.

Щодо санкцій з боку світової спільноти Лукашенко заявив: “Ми їм не повинні нічого пробачати”.