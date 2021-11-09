Польща звинуватила Білорусь у використанні мігрантів для інформаційної війни

Польська сторона стверджує, що Білорусь і Росія ведуть проти країн Заходу гібридну та інформаційну війну, використовуючи для цього нелегальних мігрантів.

Про це пише польське видання TVP Info.

“Ми є свідками безпрецедентної агресії Білорусі проти Польщі та Європейського Союзу. За підтримки та схвалення Кремля режим Олександра Лукашенка створив міграційний маршрут, який має дестабілізувати ситуацію в країнах Європейського Союзу», – заявив речник координатора міністра спецслужб Станіслав Жарин. Він додав, що це була помста за санкції проти Мінська та підтримку білоруської опозиції.

Жарин зазначив, що Білорусь зараз цинічно експлуатує мігрантів, організовує провокації на кордоні та проводить низку агресивних інформаційних заходів, атакуючи таким чином Польщу, Литву і Латвію. Ці країни, а також Євросоюз і НАТО однозначно оцінюють такі дії як новий етап гібридної війни із Заходом.

“Раніше це [нелегальна міграція] було маргінальним явищем. Те, з чим ми маємо справу зараз, є результатом прямих рішень Олександра Лукашенка, підтриманого його політичним покровителем Володимиром Путіним, який цинічно визнав мігрантів зручним інструментом для нападу на Захід”, – заявив речник.

Як зазначив Жарин, мігрантів контролюють та інструктують білоруські прикордонники. Білоруські служби все частіше збирають мігрантів у більші групи, навіть кілька сотень людей, переважно чоловіків, що має сприяти спробі силового перетину кордону.

“Поляки також все частіше стикаються з численними, ретельно підготовленими провокаціями з боку білоруських чиновників. Білоруси стріляють у повітря або холостими патронами бачачи польських прикордонників. Вони імітують кидання гранат на польську сторону, ображають і засліплюють польських офіцерів і часто самі беруть участь у руйнуванні прикордонних загород. Білоруська сторона діє провокаційно, ніби сподівається спровокувати наступальну реакцію з польської сторони”, – підкреслив Жарин.

Він також заявив, що Олександр Лукашенко від мігрантів отримує значний фінансовий зиск. Вони сплачують за транспорт до кордону з Польщею від 2000 до 14000 доларів. Наразі шлях міграції вже приніс десятки мільйонів доларів доходів білоруській стороні.

Жарин також повідомив, що білоруська операція проти Польщі та всього Євросоюзу доповнюється агресивною інформаційною діяльністю, яка відповідає довгостроковій меті російської пропаганди.

Речник стверджує, що створюючи картинку для білоруських і російських ЗМІ, білоруські прикордонники свідомо спрямовують на польський кордон сім’ї з маленькими дітьми та жінок на останніх термінах вагітності. Отже, відбувається інформаційна війна, у якій Польщу зображають як безжального агресора та грають на почуттях провини.

“Мігранти, які приїжджають до Білорусі, є “зброєю” для Лукашенка в гібридній війні”, – стверджує Станіслав Жарин.