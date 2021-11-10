Декілька десятків мігрантів прорвали паркан в околицях польського міста Кринки та села Біловежа і змогли перетнути білорусько-польський кордон.

Про це повідомляє Polskie Radio Białystok.

Як повідомила прессекретарка Підляського прикордонного загону майор Катажина Зданович, в обох випадках паркан проривали силою. Прикордонники затримали мігрантів та повернули їх назад.

Фотографію, яка підтверджує затримання порушників, польська поліція опублікувала у Twitter пізно ввечері у вівторок, 9 листопада.

Фото: Polska Policja

Речник поліції Підляшшя Томаш Крупа сьогодні, 10 листопада, повідомив, що під селом Біловежа напередодні було заарештовано понад 50 осіб, які незаконно перетнули кордон. У цій операції взяли участь кілька десятків поліціянтів.

Друга операція із затримання порушників відбулася уже у Гайнівському повіті – там після півночі затримали декілька десятків мігрантів. На місце події прибули чотири десятки поліціянтів.

Що зараз відбувається на кордоні Польщі та Білорусі, показали польські прикордонники у відео, яке опублікували у Twitter.

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odprowadza się ją do linii granicy. @Straz_Graniczna dziękuję @MON_GOV_PL, @PolskaPolicja za wspólną służbę. Dzięki Wam mamy kolejny spokojny poranek. pic.twitter.com/TxqSZnKCxh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що на українсько-білоруському кордоні уже спостерігається збільшення потоків мігрантів. Про це в коментарі “РБК-Україна” сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. Він зазначив, що за останній тиждень українські прикордонники затримали двох громадян Куби, які намагалися через територію України потрапити до Польщі.

“Сусідні держави, вдаються до гібридних технологій “збільшення потоків біженців” передусім у прикордонних регіонах України з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Це ганебна спроба влаштувати в Україні міграційну кризу”, – сказав Єнін.