Про це повідомляє “БелТА”.
Лукашенко сказав, що білоруська влада готова відреагувати на “будь-які негативні рухи в адресу Білорусі”.
“Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує. Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який вже відкрито заявив, що відбувається на кордоні”, – заявив він.
Лукашенко пояснив, що для нього найважливіше – “не допустити розпалювання в Мінську якоїсь пожежі”.
“Для нас найважливіше – не допустити розпалювання в Мінську якоїсь пожежі. Тому що так буває завжди: починається зі столиці і перекидається на всю країну”, – сказав він.
- У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
- 1 вересня у Мінську студенти вийшли на протести біля своїх університетів на вулиці міста з вимогою щодо звільнення політв’язнів і проведення чесних виборів, їх почали затримувати правоохоронці.