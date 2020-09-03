Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна - серед іноземних держав, які впливають на внутрішню ситуацію в його країні.

Про це повідомляє “БелТА”.

Лукашенко сказав, що білоруська влада готова відреагувати на “будь-які негативні рухи в адресу Білорусі”.

“Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує. Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який вже відкрито заявив, що відбувається на кордоні”, – заявив він.

Лукашенко пояснив, що для нього найважливіше – “не допустити розпалювання в Мінську якоїсь пожежі”.

“Для нас найважливіше – не допустити розпалювання в Мінську якоїсь пожежі. Тому що так буває завжди: починається зі столиці і перекидається на всю країну”, – сказав він.