Шевченківський районний суд постановив рік умовно мешканці Львову, котра у своєму Telegram-каналі продавала фото та відео порнографічного характеру. До співробітників кіберполіції звернувся пенсіонер, який був підписником каналу.

Про це повідомляє Zaxid.Net.

Згідно з матеріалами справи, дівчина навесні 2020 року створила в Instagram сторінку Lera-pantera, через яку знайомилась з чоловіками. Після короткого листування вона пропонувала продовжити спілкування у закритому Telegram-каналі Lera-pantera 18+, де публікувала фото та відео інтимного характеру. Доступ коштував 350 грн на тиждень.

Одним із підписників її каналу був пенсіонер, який і повідомив про порушення в поліцію. Раніше, стверджує чоловік, він працював головним інспектором відділу захисту інтелектуальної власності, тож на пенсії переглядає сторінки в соцмережах. Саме так він і натрапив на сторінку Lera-pantera. Під час спілкування дівчина зазначила, що подальше листування коштуватиме 350 грн на тиждень та надіслала номер рахунку. Після сплати, чоловік отримав доступ до Telegram-каналу.

Проте, про спілкування дізналась дружина та влаштувала скандал, тож чоловік вирішив звернутись до кіберполіції.

Своєю чергою, дівчина заперечила провину, зауваживши, що зокрема “здавала власну квартиру та ноутбук студенткам”, котрі часто сплачували за оренду “частинами на картку”.

Та слідство довело, що листування відбувалось саме з її телефону, як і адміністрування каналу в Telegram. Тож суд визнав мешканку Львова винною за ч. 1, 3 ст. 301 ККУ, призначивши 3 роки позбавлення волі. Натомість на підставі ст. 75 ККУ дівчину звільнили від відбування покарання на випробувальний строк в 1 рік. Також вона має сплатити 4,3 тис. грн витрат за проведення експертиз.

Львівський апеляційний суд лишив вирок чинним, попри намагання оскаржити його. Водночас дозволив прокуратурі вилучити ноутбук на користь держави.