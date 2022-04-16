Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід екснардепу, одному з лідерів проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктору Медведчуку. Його відправили під арешт без можливості внесення застави.

Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.

У суді зазначають, що Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та інших злочинах, мав перебувати під домашнім арештом, проте 26 лютого він залишив своє місце проживання. Засідання суду провели в режимі відеоконференції. Водночас захист Медведчука може оскаржити рішення суду.

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, якщо Медведчуку вдалося втекти, тож його запобіжний захід у вигляді домашнього арешту “однозначно має змінитися”. Окреме кримінальне провадження за це не порушуватимуть, проте прокурори вимагатимуть посилити заходи у справі про держзраду та фінансування терористичних організацій.