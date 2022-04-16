Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.
У суді зазначають, що Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та інших злочинах, мав перебувати під домашнім арештом, проте 26 лютого він залишив своє місце проживання. Засідання суду провели в режимі відеоконференції. Водночас захист Медведчука може оскаржити рішення суду.
Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, якщо Медведчуку вдалося втекти, тож його запобіжний захід у вигляді домашнього арешту “однозначно має змінитися”. Окреме кримінальне провадження за це не порушуватимуть, проте прокурори вимагатимуть посилити заходи у справі про держзраду та фінансування терористичних організацій.
- Нагадаємо, що Віктора Медведчука затримали 12 квітня, коли він намагався втекти за межі України.
- Після цього дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко записала два відеозвернення з вимогою відпустити чоловіка: одне до президента України Володимира Зеленського, а інше – до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
- Також Марченко дала пресконференцію у Москві, на якій поскаржилась, що не може знайти Віктора Медведчука.