Президент України Володимир Зеленський оголосив про повну зачистку Лиману (Донецька область) від російських окупантів.

Про це президент заявив у соцмережах.

1 жовтня Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна бригада спільно з підрозділом Національної гвардії України та батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області.

Сьогодні, станом на 12:30 президент України оголосив про повну зачистку населеного пункту від окупантів. У своєму відеозверненні Зеленський подякував українським захисникам:

“Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні!”.