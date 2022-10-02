Про це президент заявив у соцмережах.
1 жовтня Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна бригада спільно з підрозділом Національної гвардії України та батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області.
Сьогодні, станом на 12:30 президент України оголосив про повну зачистку населеного пункту від окупантів. У своєму відеозверненні Зеленський подякував українським захисникам:
“Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні!”.
- З початку повномасштабної російсько-української війни, 24 лютого, за підрахунками Генерального штабу українські захисники ліквідували 60 110 російських окупантів. Протягом 1 жовтня було убито пів тисячі загарбників.
- Поразка російської армії навколо звільненого Лимана (Донецької області) вказує на те, що президент Росії Володимир Путін – який, як повідомляється, керував російськими командирами на місцях – віддає пріоритет утримання окупованих територій на півдні перед захистом Луганської області. Всередині РФ вибухнула критика у зв’язку з ситуацією навколо Лимана.