Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2377 (+23) од;
бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од;
артилерійських систем – 1405 (+8) од;
РСЗВ – 337 (+1) од;
засоби ППО ‒ 176 (+0) од;
літаків – 264 (+0) од;
гелікоптерів – 227 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6);
крилаті ракети ‒ 246 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од;
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
- Поразка російської армії навколо звільненого Лимана (Донецької області) вказує на те, що президент Росії Володимир Путін – який, як повідомляється, керував російськими командирами на місцях – віддає пріоритет утримання окупованих територій на півдні перед захистом Луганської області. Всередині РФ вибухнула критика у зв’язку з ситуацією навколо Лимана.
- Розпочалася двісті двадцять перша доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Було підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб.
- Захисники України звільнили Лиман Донецької області. У мережі вже з’явилося відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі міста.
- 1 жовтня стало відомо, що українські захисники звільнили Лиман Донецької області. Відступ з окупованих територій російських військ посилило напругу та невдоволення воєнним керівництвом всередині РФ.