Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2377 (+23) од;

бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од;

артилерійських систем – 1405 (+8) од;

РСЗВ – 337 (+1) од;

засоби ППО ‒ 176 (+0) од;

літаків – 264 (+0) од;

гелікоптерів – 227 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6);

крилаті ракети ‒ 246 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од;

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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