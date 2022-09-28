У псевдореферендумі, який російські загарбники проводили на тимчасово окупованих територіях Запорізької області з 23 по 27 вересня, взяли участь лише 0,5% місцевих мешканців.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Перш за все я хочу подякувати за вашу незламну позицію, навіть під тиском ворога ви не брали участь у цьому несправжньому “референдумі”. Лише 0,5% від мешканців тимчасово окупованих територій взяли участь у псевдореферендумі”, – подякував жителям Запорізької області Іван Федоров.

Також він зазначив, що жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результати фейкового “голосування”. За словами міського голови Мелітополя, уряд України й надалі продовжить виплачувати мешканцям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати бюджетникам і забезпечувати всі соціальні гарантії.

Крім того, Іван Федоров наголосив, що завдяки місцевим мешканцям, які надають інформацію про зрадників на електронну пошту, відомі прізвища всіх колаборантів, тому жоден з них не зможе уникнути відповідальності.

“Російський тиран збирався захопити Україну за 3 дні, проте цього не сталось. Збройні сили України вже звільнили Київщину та Харківщину.

Впевнений, що наші героїчні військові звільнять усі тимчасово окуповані території Запорізької та інших областей. В тому числі й Мелітополь, який є ключем до деокупації півдня України”, – підсумував міський голова Мелітополя.