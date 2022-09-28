Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
“Перш за все я хочу подякувати за вашу незламну позицію, навіть під тиском ворога ви не брали участь у цьому несправжньому “референдумі”. Лише 0,5% від мешканців тимчасово окупованих територій взяли участь у псевдореферендумі”, – подякував жителям Запорізької області Іван Федоров.
Також він зазначив, що жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результати фейкового “голосування”. За словами міського голови Мелітополя, уряд України й надалі продовжить виплачувати мешканцям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати бюджетникам і забезпечувати всі соціальні гарантії.
Крім того, Іван Федоров наголосив, що завдяки місцевим мешканцям, які надають інформацію про зрадників на електронну пошту, відомі прізвища всіх колаборантів, тому жоден з них не зможе уникнути відповідальності.
“Російський тиран збирався захопити Україну за 3 дні, проте цього не сталось. Збройні сили України вже звільнили Київщину та Харківщину.
Впевнений, що наші героїчні військові звільнять усі тимчасово окуповані території Запорізької та інших областей. В тому числі й Мелітополь, який є ключем до деокупації півдня України”, – підсумував міський голова Мелітополя.
- У міністерстві закордонних справ Грузії засудили проведення незаконних “референдумів” на тимчасово окупованих Росією територіях України.
- Амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд планує внести резолюцію, яка засуджує РФ за так звані референдуми, що проводяться в чотирьох областях України, і заявляє, що Радбез ООН не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів.
- Президент США Джо Байден прокоментував псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях. Він запевнив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію українських областей та засуджують такі “референдуми”.