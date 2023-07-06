​​За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, у який сьогодні поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ному перебувало лише 5 осіб.

Джерело: глава Львівської ОВА Максим Козицький

Він зауважив, що кількість жертв станом на цей час не змінилась – їх 4. Наймолодшій загиблій – 21 рік, а найстаршій – 95. Козицький наголосив, що найстарша загибла пережила Другу світову війну, проте “не перешила рашизму”.

“Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії”, – додав він.

Щодо постраждалих, то їх 34, з 13 осіб госпіталізовано.

Руйнувань зазнали:

понад 30 будинків;

більш як 250 квартир;

10 гуртожитків;

будинок дитини;

два ВНЗ;

санаторна школа.

Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).

Козицький наголосив, що сьогодні вночі відбулась найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни.

“Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро”, – резюмував він.

ДОВІДКА: вночі 6 липня під час ракетної атаки росіян декілька ракет вдарили по місту Львів. Зокрема є влучання в одну з багатоповерхівок міста.

За даними Повітряних сил, загалом вночі росіяни атакували Україну 10 ракетами, з яких 7 вдалося збити. Інші поцілили у Львові.