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Ракетний удар по Львівщині: в ОВА повідомили деталі нічної атаки росіян на область

Уночі 6 липня російські окупаційні війська випустили по Україні 10 крилатих ракет "Калібр". Всі ракети були скеровані на Львівщину.

Четвер, 6 липня 2023, 09:40
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Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

За його даними, всі 10 російських ракет були скеровані на Львівщину. З них сім було збито над областю, ще три – поцілили у Львові.

Унаслідок атаки у Львові є влучання у житлову багатоповерхівку. Станом на ранок відомо про загибель 4-х осіб. Всі вони на момент удару перебували у будинку.

Ще 34 особи зазнали поранень.

Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.

До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

У Львівському районі уламки збитої ракети впав в одному із сіл поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.

У Золочівському районі унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

ДОВІДКА: вночі 6 липня під час ракетної атаки росіян декілька ракет вдарили по місту Львів. Зокрема є влучання в одну з багатоповерхівок міста.

За даними Повітряних сил, загалом вночі росіяни атакували Україну 10 ракетами, з яких 7 вдалося збити. Інші поцілили у Львові.

  • 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.
Теги: Львів, вбивство цивільних, злочини росіян, Львів, Львівська область, Львівська ОВА, Максим Козицький, ракетний обстріл, ракетний удар, удар по багатоповерхівці

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