Ракетний удар по Львівщині: в ОВА повідомили деталі нічної атаки росіян на область

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький
За його даними, всі 10 російських ракет були скеровані на Львівщину. З них сім було збито над областю, ще три – поцілили у Львові.
Унаслідок атаки у Львові є влучання у житлову багатоповерхівку. Станом на ранок відомо про загибель 4-х осіб. Всі вони на момент удару перебували у будинку.
Ще 34 особи зазнали поранень.
Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.
До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.
У Львівському районі уламки збитої ракети впав в одному із сіл поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.
У Золочівському районі унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
ДОВІДКА: вночі 6 липня під час ракетної атаки росіян декілька ракет вдарили по місту Львів. Зокрема є влучання в одну з багатоповерхівок міста.
За даними Повітряних сил, загалом вночі росіяни атакували Україну 10 ракетами, з яких 7 вдалося збити. Інші поцілили у Львові.
- 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.