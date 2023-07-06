Ракетний удар по Львівщині: в ОВА повідомили деталі нічної атаки росіян на область

Уночі 6 липня російські окупаційні війська випустили по Україні 10 крилатих ракет "Калібр". Всі ракети були скеровані на Львівщину.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

За його даними, всі 10 російських ракет були скеровані на Львівщину. З них сім було збито над областю, ще три – поцілили у Львові.

Унаслідок атаки у Львові є влучання у житлову багатоповерхівку. Станом на ранок відомо про загибель 4-х осіб. Всі вони на момент удару перебували у будинку.

Ще 34 особи зазнали поранень.

Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.

До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

У Львівському районі уламки збитої ракети впав в одному із сіл поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.

У Золочівському районі унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

ДОВІДКА: вночі 6 липня під час ракетної атаки росіян декілька ракет вдарили по місту Львів. Зокрема є влучання в одну з багатоповерхівок міста.

За даними Повітряних сил, загалом вночі росіяни атакували Україну 10 ракетами, з яких 7 вдалося збити. Інші поцілили у Львові.