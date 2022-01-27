Про це йдеться на офіційній сторінці МОЗ України у Facebook.
За даними міністерства, вони змушені змінити правила купівлі антибіотиків, щоб контролювати нецільове використання препаратів.
“З 1 квітня 2022 року усі антибактеріальні препарати будуть призначатися виключно лікарями, які будуть виписувати пацієнтам електронні рецепти”, – йдеться у дописі МОЗ.
Згідно з новими правилами:
- Лікар виписує препарат за дієвою речовиною, а не окремий антибіотик
- Пацієнт зможе використати електронний рецепт у будь-якій аптеці, яка долучена до електронної системи охорони здоров’я. Обирати препарат слід з наявних в аптеці, що містять дієву речовину, зазначену у рецепті
Електронний рецепт можна отримати в будь-якого лікаря, а не лише в сімейного. Проте, щоб отримати електронний рецепт, необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.
“Завдяки таким інструментам електронної системи охорони здоров’я створюються умови для надання безпечної та якісної медичної допомоги”, – підкреслюють у МОЗ.
- Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року в лікарнях започаткували моніторинг споживання антибіотиків, аби запобігти надмірному й нераціональному застосуванню таких препаратів.
- Також міністерство охорони здоров’я надало роз’яснення щодо потреби у вживанні антибіотиків для лікування коронавірусної хвороби.
- Раніше повідомлялось, що в Україні почнуть контролювати використання антибіотиків під час лікування тварин.