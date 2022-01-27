За інформацією міністерства охорони здоров'я (МОЗ), уже з 1 квітня 2022 року українці зможуть купувати антибіотики в аптеках лише за наявності електронного рецепта.

Про це йдеться на офіційній сторінці МОЗ України у Facebook.

За даними міністерства, вони змушені змінити правила купівлі антибіотиків, щоб контролювати нецільове використання препаратів.

“З 1 квітня 2022 року усі антибактеріальні препарати будуть призначатися виключно лікарями, які будуть виписувати пацієнтам електронні рецепти”, – йдеться у дописі МОЗ.

Згідно з новими правилами:

Лікар виписує препарат за дієвою речовиною, а не окремий антибіотик

Пацієнт зможе використати електронний рецепт у будь-якій аптеці, яка долучена до електронної системи охорони здоров’я. Обирати препарат слід з наявних в аптеці, що містять дієву речовину, зазначену у рецепті

Електронний рецепт можна отримати в будь-якого лікаря, а не лише в сімейного. Проте, щоб отримати електронний рецепт, необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.