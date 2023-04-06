Про це він написав у Twitter.

“Вартість нового литовського пакета військової допомоги Україні сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди”, – повідомив очільник Міноборони Литви.

Зазначимо, що вчора, 5 квітня, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Харків, де зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

За його словами, він провів насичені зустрічі та розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим, начальником Харківського військового гарнізону бригадним генералом Сергієм Мельником, головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим та міським головою Ігорем Тереховим.

“Завжди радий бачити мого друга Олексія Резнікова. Він знає, що Литва буде з Україною до перемоги”, – зазначив Анушаускас.

Своєю чергою, Олексій Резніков заявив, що радий приймати “відважного друга та колегу” Арвідаса Анушаускаса у Харкові та його околицях.

“Друге найбільше місто України розташоване лише за 40 км від кордону з терористичною державою. Живе під обстрілами. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир та відбудуємо наші міста”, – написав Резніков.