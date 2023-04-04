Литва пропонує Європейському Союзу запровадити санкції проти російської ядерної енергетики, які передбачають винятки для Угорщини та дворічний перехідний період для поступового зупинення чинних контрактів.

Про це інформує Reuters з посиланням на документ з пропозицією Литви, який наразі не був оприлюднений.

У документі пропонується запровадити індивідуальні обмежувальні заходи для “Росатома”.

Крім того, зазначається, що доцільно запровадити послаблення, на підставі якого операції, контракти або інші угоди, укладені з “Росатомом”, можуть продовжувати виконуватися протягом фіксованого періоду, що дозволить державам-членам Європейського Союзу завершити виконання цих контрактів або інших угод. У документі пропонується встановити цей період терміном на два роки.

Нагадаємо, що Європейський Союз запровадив 10 пакетів санкцій проти РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Проте санкції досі не запровадили проти російської атомної енергетики.

Зазначається, що Будапешт, де “Росатом” має намір розширити атомну електростанцію “Пакш”, пообіцяв виступити проти будь-яких обмежень щодо російської ядерної енергетики.

У Reuters зауважили, що ідея Литви є спробою вирішити цю проблему, запропонувавши Будапешту спеціальні винятки для АЕС “Пакш” терміном до 9 років.

Загалом санкції, які запропонувала Литва, мають на меті заборонити нові інвестиції в російський сектор цивільної ядерної енергетики, перешкоджати укладанню нових угод про співпрацю з “Росатомом” і припинити імпорт збагаченого урану з Росії, з винятками для Франції та інших країн, які мають чинні контракти з РФ.