Про це повідомило видання Delfi.

У повідомленні зазначається, що гроші, які пожертвували громадяни Литви, витратять на купівлю безпілотних систем Warmate у польської компанії WB Group, котрі буде передано Україні.

Заступник міністра оборони Вілюс Семяшка раніше повідомляв, що в Польщі буде закуплено два повних комплекти, що містять у собі пускову установку і 37 одиниць літаючих боєприпасів, так званих дронів-камікадзе. За його словами, закуплені безпілотники можуть нести вибухові речовини й знищувати танки та командні пункти.

Крім того, наголошується, що потреба була узгоджена з українською армією. Очікується, що виробники поставлять ці системи у жовтні-листопаді.

Легко транспортовані дрони-камікадзе Warmate важать близько 5,7 кг, можуть діяти на відстані до 30 км й атакувати зі швидкістю 150 км/год.

Кошти на придбання дронів зібрав засновник телеканалу Laisves TV Андрюс Тапінас. Його ініціатива Legion of Boom зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми буде виділено на придбання системи літаючих боєприпасів Warmate.