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Литва підтримує вступ України до НАТО

Литва підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу, заявив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.

Середа, 12 жовтня 2022, 17:39
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Про це пише DW.

Абукявічюс вважає, що за участю України НАТО зможе протистояти російській агресії.

“За останні сім місяців Україна показала, що може ефективно захищатися від Росії та стримувати експансіонізм та ревізіонізм Москви, — наголосив політик. – Литва завжди вітала членство України в альянсі. Україна належить до євроатлантичної спільноти”, – зазначив він.

На зустрічі у Брюсселі представники НАТО обговорюють подальшу підтримку України у боротьбі з російським вторгненням, зокрема постачання озброєння для української армії.

30 вересня, після російської анексії територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, Україна подала заявку про вступ до НАТО у прискореному порядку.

Президент України Володимир Зеленський, повідомляючи про заявку, зауважив, що “де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО та довели сумісність зі стандартами Північноатлантичного альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Північноатлантичний альянс”.

Теги: вступ до Альянсу, НАТО, підтримка України, Україна-НАТО, Литва

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