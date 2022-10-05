Зеленський спільно зі Столтенбергом обговорили подальші кроки України на шляху до НАТО

У межах постійного зв’язку зі "стратегічним партнером", 5 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

Під час розмови сторони скоординували подальші кроки України на шляху до НАТО.

“На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України”, – написав Зеленський.

На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО @jensstoltenberg. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2022

Своєю чергою, Генсек альянсу відзначив хоробрий український народ та ЗСУ за “вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів”.

Він наголосив, що РФ повинна припинити війну, яку вона розпочала.

Столтенберг запевнив, що НАТО підтримуватиме та посилюватиме допомогу Україні “стільки, скільки буде потрібно”.

Spoke with President @ZelenskyyUa and praised the brave Ukrainian people & forces for the impressive progress in regaining their territory from Russian aggressors. #Russia must stop the war it has started. #NATO will sustain & step up support for #Ukraine for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 5, 2022

30 вересня за підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Згодом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів незаплановану пресконференцію у штаб-квартирі Альянсу. Він виступив із заявою щодо вступу України до НАТО, а також висловив свою позицію щодо анексії Росією окупованих територій нашої держави.