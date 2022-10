Зеленський спільно зі Столтенбергом обговорили подальші кроки України на шляху до НАТО

Про це глава держави повідомив у Twitter.

Під час розмови сторони скоординували подальші кроки України на шляху до НАТО.

Своєю чергою, Генсек альянсу відзначив хоробрий український народ та ЗСУ за “вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів”.

Він наголосив, що РФ повинна припинити війну, яку вона розпочала.

Столтенберг запевнив, що НАТО підтримуватиме та посилюватиме допомогу Україні “стільки, скільки буде потрібно”.

Spoke with President @ZelenskyyUa and praised the brave Ukrainian people & forces for the impressive progress in regaining their territory from Russian aggressors. #Russia must stop the war it has started. #NATO will sustain & step up support for #Ukraine for as long as it takes.

