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Зеленський спільно зі Столтенбергом обговорили подальші кроки України на шляху до НАТО

У межах постійного зв’язку зі "стратегічним партнером", 5 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Четвер, 6 жовтня 2022, 00:54
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Про це глава держави повідомив у Twitter.

Під час розмови сторони скоординували подальші кроки України на шляху до НАТО.

“На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України”, – написав Зеленський.

Своєю чергою, Генсек альянсу відзначив хоробрий український народ та ЗСУ за “вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів”.

Він наголосив, що РФ повинна припинити війну, яку вона розпочала.

Столтенберг запевнив, що НАТО підтримуватиме та посилюватиме допомогу Україні “стільки, скільки буде потрібно”.

30 вересня за підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Згодом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів незаплановану пресконференцію у штаб-квартирі Альянсу. Він виступив із заявою щодо вступу України до НАТО, а також висловив свою позицію щодо анексії Росією окупованих територій нашої держави.

Теги: Зеленський, НАТО, підтримка, Стодтенберг, стратегічний партнер

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