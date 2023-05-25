З 5 червня Литовська митниця посилить контроль за товарами, на які поширюються експортні заборони й обмеження та які експортуються до третіх країн через територію РФ та Білорусі або перевозяться транзитом через ці країни.

Джерело: Delfi.

Зазначається, що такі дії вживаються у відповідь на зростання торгівлі з окремими третіми країнами та з метою запобігання можливому уникненню санкцій.

У литовській митниці рекомендують представникам бізнесу проводити ретельну перевірку перед експортом підсанкційних товарів, прийманням їх до перевезення, наданням логістичних послуг або послуг із митного декларування та упевнитися, що товари будуть перевозитися лише транзитом через територію Росії або Білорусі і не призначені для використання у цих країнах.

Зазначається, що для перевірки дотримання цих вимог митниці знадобляться додаткові докази того, що товари не будуть продані, їхні власники не зміняться після їхнього вивезення з Євросоюзу; транзит товарів через РФ або Білорусь становить лише частину всього маршруту перевезення експортованих товарів, який розпочинається і закінчується за межами цих країн тощо.

За відсутності необхідних доказів або затримки з їх поданням митниці Литви товари не будуть випущені з Євросоюзу, а більш тривала перевірка обставин їх перевезення може призвести до небажаних простоїв транспортних засобів.