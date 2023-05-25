Джерело: Delfi.
Зазначається, що такі дії вживаються у відповідь на зростання торгівлі з окремими третіми країнами та з метою запобігання можливому уникненню санкцій.
У литовській митниці рекомендують представникам бізнесу проводити ретельну перевірку перед експортом підсанкційних товарів, прийманням їх до перевезення, наданням логістичних послуг або послуг із митного декларування та упевнитися, що товари будуть перевозитися лише транзитом через територію Росії або Білорусі і не призначені для використання у цих країнах.
Зазначається, що для перевірки дотримання цих вимог митниці знадобляться додаткові докази того, що товари не будуть продані, їхні власники не зміняться після їхнього вивезення з Євросоюзу; транзит товарів через РФ або Білорусь становить лише частину всього маршруту перевезення експортованих товарів, який розпочинається і закінчується за межами цих країн тощо.
За відсутності необхідних доказів або затримки з їх поданням митниці Литви товари не будуть випущені з Євросоюзу, а більш тривала перевірка обставин їх перевезення може призвести до небажаних простоїв транспортних засобів.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії має обмеження проти іноземних компаній, що допомагають росіянам ухилятись від обмежень.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону на імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю.
- Європейський Союз не планує додавати до нового пакету антиросійських санкцій обмежень щодо російської державної атомної компанії “Росатом”.