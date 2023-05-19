Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону на імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю.

Джерело: Ріші Сунак/Twitter та Sky News.

“Забезпечити перемогу України – це найважливіше, що ми можемо зробити для глобального миру та безпеки. Ми забороняємо весь імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю. Санкції мають явний вплив на зниження воєнного потенціалу Путіна. G7 об’єднані в підтримці України”, – написав Ріші Сунак.

Відтак буде заморожений експортний ринок алмазів вартістю 4 мільярди доларів. Санкції також поширюватимуться на імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження.

В британському уряді очікують, що країни G7 оголосять про санкції проти РФ на вихідних.

Заборона на алмази є частиною ширшого пакета санкцій. Відтак Велика Британія запровадила санкції проти ще 86 осіб і компаній з військово-промислового комплексу РФ.

“Велика Британія сьогодні, 19 травня, оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії, націлених на підприємства та осіб, пов’язаних зі здатністю Росії фінансувати та вести повномасштабну війну проти України”, – йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.

А також зазначається, що нові санкції, застосовані проти 86 росіян та компаній, пов’язані з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії, “посилюють тиск на дохід Путіна та його спроби використати ці сектори для підтримки військової машини”.

До списку санкцій також потрапив окупаційний “директор” Запорізької АЕС Олег Романенко, який перебував у змові з російським урядом; експлуатуюча організація ЗАЕС, 13 членів ради директорів “Газпром-нефти” та 5 членів ради директорів “Транснефти”.

Також під санкціями – шість великих російських судноплавних компаній, які допомагають РФ обходити санкції, зокрема – Sun Ship Management, що пов’язана з “Совкомфлотом”, найбільшою державною судноплавною компанією Росії.

“Путін і його прихильники повинні – і будуть – заплатити ціну за своє незаконне вторгнення в Україну. Ось чому сьогоднішніми новими санкціями ми посилюємо економічний тиск на Путіна – ускладнюємо йому ведення незаконної війни. Ми продовжуватимемо збільшувати цей тиск і придушувати всі нові форми обходу, доки Україна не переможе і не буде забезпечено мир. Наша підтримка України є і залишатиметься рішучою стільки, скільки буде потрібно”,– зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.