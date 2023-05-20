Джерело: німецький мовник ZDF.
За словами голови Єврокомісії, у ЄС серйозно налаштовані покласти край обходу санкцій з боку РФ: “Саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни”, — додала вона.
Фон дер Ляєн зауважила, що серед цих компаній “близько восьми” зареєстровані в Китаї. Йдеться про компанії, які існують частково на папері й мають власників, які походять з інших країн. Проте, вони зареєстровані в Китаї.
В межах наступного, одинадцятого пакета європейських санкцій було запропоновано новий механізм з третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти РФ, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону на імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю.
- Європейський Союз не планує додавати до нового пакету антиросійських санкцій обмежень щодо російської державної атомної компанії “Росатом”.
- У межах обговорення нового, 11 пакету санкцій проти Росії, на Францію посилюють тиск, аби вона повністю розірвала зв’язки з атомним сектором РФ.