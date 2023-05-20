Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії має обмеження проти іноземних компаній, що допомагають росіянам ухилятись від обмежень.

Джерело: німецький мовник ZDF.

За словами голови Єврокомісії, у ЄС серйозно налаштовані покласти край обходу санкцій з боку РФ: “Саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни”, — додала вона.

Фон дер Ляєн зауважила, що серед цих компаній “близько восьми” зареєстровані в Китаї. Йдеться про компанії, які існують частково на папері й мають власників, які походять з інших країн. Проте, вони зареєстровані в Китаї.

В межах наступного, одинадцятого пакета європейських санкцій було запропоновано новий механізм з третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти РФ, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.