Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та режиму Путіна, відтак до санкційного списку потрапили 87 осіб.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Зазначається, що санкції запроваджено відповідно до десятого пакета санкцій ЄС від 25 лютого 2023 року.

Відтак до санкційного списку потрапили 87 фізичних осіб та 34 компанії. Загалом Норвегія вже ввела санкції проти 1 678 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Зокрема, уряд Норвегії продовжив зобов’язання щодо замороження активів росіян та торгівлі цінними паперами. Також відповідними санкціями Норвегія заборонила громадянам РФ займати керівні посади в органах управління.

Крім того, уряд Норвегії розширив заборону на експорт товарів подвійного значення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом РФ. Мовиться також про деякі будівельні товари, товари в авіаційній промисловості тощо.

Також введення нових санкцій проти РФ передбачає обмеження на імпорт з Росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.

“Необхідно продовжувати тиск на російську владу та її прихильників. Санкції завдали фінансового удару по Росії та перешкоджали надходженню важливих ресурсів до російської військової промисловості. Ми підтримуємо і солідарні з боротьбою українців за свободу”, – заявила міністерка закордонних справ Аннікен Гюітфельдт.

Нагадаємо, що країни-члени Європейського Союзу ввечері 24 лютого у перші роковини повномасштабної війни погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

“ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — йдеться в повідомленні пресслужби шведського головування в Раді ЄС

Санкції передбачають жорсткіші обмеження на експорт до РФ продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються агресором у війні проти України, а також заходи протидії російської дезінформації.