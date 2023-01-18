Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ Литви.
У відомстві пояснили, що відповідне рішення уряду було прийнято з урахуванням політичної ситуації в Республіці Білорусь після 2020 року: сфальсифікованих виборів президента; інструменталізації міграції режимом Лукашенка проти країн ЄС та після втягнення Білорусі у широкомасштабну війну проти України.
“Імплементація двосторонньої міжурядової угоди з Білоруссю неможлива в поточній геополітичній ситуації й не буде можливою найближчим часом”, – зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
У повідомленні зазначається, що ще у жовтні 2020 року Литва призупинила виплати Білорусі та її партнерам за поточними проєктами програми транскордонного співробітництва.
Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну міністерка внутрішніх справ Литви видала наказ про припинення діяльності щодо співпраці з білоруськими установами та організаціями. У березні 2022 року Єврокомісія ухвалила рішення про зупинення відповідної програми.
Варто зазначити, що 1 червня 2006 року у Вільнюсі між урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Білорусь було підписано угоду про основні принципи транскордонного співробітництва.
Довідково. Транскордонне співробітництво — спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.
- Президент Гітанас Науседа запевнив, що Литва продовжуватиме безперервну військову, економічну та гуманітарну підтримку Україні, яка захищається від російської агресії. Пріоритетом він назвав військову техніку та боєприпаси, які допоможуть українцям здобути перемогу на полі бою.
- У Литві повинні чекати рішення Європейського Союзу, щоб законно передати російські активи Україні. Країна самостійно не може вирішити долю цих активів.
- У Литві визначили основні напрямки подальшої допомоги Україні на 2023 рік. Військова підтримка продовжиться у цьому році.