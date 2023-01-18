Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ Литви.

У відомстві пояснили, що відповідне рішення уряду було прийнято з урахуванням політичної ситуації в Республіці Білорусь після 2020 року: сфальсифікованих виборів президента; інструменталізації міграції режимом Лукашенка проти країн ЄС та після втягнення Білорусі у широкомасштабну війну проти України.

“Імплементація двосторонньої міжурядової угоди з Білоруссю неможлива в поточній геополітичній ситуації й не буде можливою найближчим часом”, – зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

У повідомленні зазначається, що ще у жовтні 2020 року Литва призупинила виплати Білорусі та її партнерам за поточними проєктами програми транскордонного співробітництва.

Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну міністерка внутрішніх справ Литви видала наказ про припинення діяльності щодо співпраці з білоруськими установами та організаціями. У березні 2022 року Єврокомісія ухвалила рішення про зупинення відповідної програми.

Варто зазначити, що 1 червня 2006 року у Вільнюсі між урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Білорусь було підписано угоду про основні принципи транскордонного співробітництва.

Довідково. Транскордонне співробітництво — спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.