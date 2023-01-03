У Литві визначили основні напрямки подальшої допомоги України на 2023 рік. Військова підтримка продовжиться у цьому році.

Про це повідомило Міноборони Литви.

Відомство визначило шість основних напрямків підтримки. Важливою частиною військової допомоги будуть придбання, зокрема внесок у міжнародний фонд підтримки України, призначений для фінансування закупівлі важкого озброєння. Планується передавати та ремонтувати військову техніку, надавати військову підготовку та навчання, а також сприяти реабілітації військовослужбовців. Зазначено про експертну підтримку у сфері оборонних реформ, посилення кібербезпеки.

Міноборони Литви планує закупити та якомога швидше передати додаткове обладнання литовського виробництва. Серед цього прилади нічного бачення, тепловізори, засоби боротьби з безпілотниками.

Країна має намір придбати додатковий одяг для українських військових. Захисники, які тренуються у Литві, отримають нові комплекти одягу.

“Зброя, обладнання та інша військова підтримка, яку надаємо ми та інші країни, роблять важливий внесок у розгортання війни. Боротьба України – це наша боротьба, ми повинні адаптуватися до мінливих потреб України та продовжувати намагатися не допустити зменшення обсягу підтримки”, – заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Литва оцінить можливості перекидання наявних військових можливостей. Додаткові кошти можуть спрямувати на ремонт переданої Україні зброї.

Підготовка та навчання військових ЗСУ відбуватиметься у двосторонньому та багатосторонньому форматі. Планується, що у 2023 році тренуватимуть 1,5 тисячі захисників, частина з яких навчатиметься в Литві. Також триватиме реабілітація поранених бійців у Друскінінкаї.

На саміті НАТО в Мадриді раніше визначили експертну підтримку оборонних реформ за напрямками довгострокової взаємосумісності, розвитку інституцій, концепції ведення війни, реконструкції військової інфраструктури та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Також Міністерство національної оборони продовжить свою підтримку шляхом участі у діяльності Сил швидкого кібернетичного реагування ЄС та через Регіональний центр кіберзахисту представники України. Вони братимуть участь у підготовці фахівців з кібербезпеки у цьому створеному центрі в Каунасі.