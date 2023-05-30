Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики повідомила, що минулого четверга надіслала лист до Міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі із закликом зупинити експлуатацію та пуск 1 і 2 енергоблоків Білоруської АЕС в Островці.

Джерело: Delfi.

Електростанцію просять не експлуатувати доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки. Зокрема, йдеться і про виконання рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінок безпеки та пожежного ризику тощо.

Зазначається, що більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені. Інспекція нагадала, що все ще чекає відповідей на поставлені питання безпеки, пов’язані з вибором та оцінкою майданчика, стійкістю певного критичного для безпеки обладнання Білоруської АЕС до сейсмічних явищ і наслідків авіакатастрофи великого комерційного літака, виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, імовірнісною оцінкою безпеки, оцінкою пожежного ризику та іншими питаннями безпеки.

Литовська держінспекція просить Білорусь пояснити оприлюднену інформацію про те, що контур охолодження реактора 2-го енергоблока станції було забруднено органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблока – радіонуклідами. Інспекція також запитує роз’яснення щодо недоліків кріплення корпусу реактора, а також щодо виявлених дефектів і незавершених робіт.

“Мета – отримати від Білорусі інформацію про встановлені граничні значення активності радіонуклідів, що викидаються в навколишнє середовище”, – зазначили в Інспекції з безпеки атомної енергетики Литви.

Також Інспекція закликає МНС та інші відповідальні установи Білорусі опублікувати рекомендації, пред’явлені під час міжнародних експертних місій, і результати їх виконання, надати додаткову інформацію, яка необхідна для більш точного прогнозування можливих аварійних викидів.