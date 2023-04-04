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Російську ядерну зброю буде розміщено біля західного кордону Білорусі – посол РФ у Мінську

За словами посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю поблизу західного кордону РБ.

Вівторок, 4 квітня 2023, 19:10
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Про це інформує російське пропагандистське видання “Інтерфакс”.

“Ядерну зброю буде переміщено до західних кордонів нашої союзної держави і підвищуватиме можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, незважаючи на шум у Європі та США”, – заявив він.

Крім того, Гризлов додав, що “як ніколи важливим є паритет у питанні розміщення ядерної зброї у світі”.

За словами російського дипломата, якщо йдеться про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи, таких як Італія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Туреччина, то й Москва “повинна робити дії, які підвищуватимуть безпеку союзної держави Росії”.

Разом з цим, Гризлов зауважив, що Росія та Білорусь – це територія союзної держави, яка є узаконеною, на відміну від території країн, де США розміщують свою ядерну зброю.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

Додамо, що міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у заяві з нагоди другої річниці чинності Договору про заборону ядерної зброї розкритикував керівництво РФ за ядерний шантаж. За словами Шалленберга, небезпека ядерної ескалації – навмисної чи випадкової – є вищою, ніж вона була протягом тривалого часу. Настав час раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування.

Теги: Борис Гризлов, війна, Росія, агресія Росії, Війна в Україні, західний кордон РБ, посол Росії в Білорусі, РБ, російсько-українська війна, тактична ядерна зброя, ядерна зброя

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