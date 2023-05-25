Міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ.

Джерело: російська агенція ТАСС, посилаючись на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Той пояснив, що Росія, розміщуючи нестратегічну ядерну зброю на території Білорусії, нібито не передає її Мінську. Контроль над нею та рішення про застосування залишається за Москвою.

Водночас у Міноборони Білорусії зазначили, що Мінськ “зацікавлений у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин із Москвою у військовій сфері”.

“Сьогодні в умовах агресивних випадів, що не припиняються, звучать від представників військово-політичного блоку НАТО і не тільки, наша з Вами зустріч має особливо важливе значення і підкреслює глибину двостороннього співробітництва у військовій і військово-технічній галузях”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

За словами посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю поблизу західного кордону РБ.