25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

Про це повідомило CNN.

У РФ планують завершити будівництво спеціального сховища тактичної ядерної зброї в Білорусі до початку липня. За словами Путіна, Білорусь вже отримала від Москви ракетний комплекс малої дальності “Іскандер”, який може бути оснащений ядерними або звичайними боєголовками.

Також Білорусі вже допомогли переобладнати 10 літаків, щоб вони могли нести тактичні ядерні боєголовки. На початку квітня планується, що РФ почне навчати пілотів керувати переконфігурованими літаками.

Мінськ погодився передати Росії всю розміщену ядерну зброю на початку 1990-х років.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

“Ми не збираємося передавати контроль над ядерною зброєю. США не передають її своїм союзникам. Ми, по суті, робимо те саме, що (лідери США) робили протягом десятиліття”, – сказав Путін.

На державному телебаченні він заявив, що Москва збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку вона планує розмістити в сусідній Білорусі.

У США заявили, що немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. У Штатах планують продовжувати “стежити за наслідками”.

“Ми не бачили жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю”, — сказав речник Держдепартаменту Ведант Патель.

Інший представник Держдепартаменту заявив, що Росія та Білорусь обговорювали це переміщення зброї протягом деякого часу, зробивши кілька заяв протягом минулого року.