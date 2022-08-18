М'янма, якою після захоплення влади керують військові, готова імпортувати нафту та бензин з Російської Федерації.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з планами військових М’янми, імпорт нафти та бензину з РФ дозволить зменшити занепокоєння місцевого населення щодо поставок і зростання на енергоресурси.

Країна Південно-Східної Азії підтримує дружні зв’язки з Росією, навіть попри те, що обидві країни перебувають під санкціями Заходу. М’янма – через військовий переворот та захоплення влади, а Росія – через повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія шукає нових клієнтів для своїх ресурсів в країнах Азії, оскільки її найбільший експортний напрямок – Європа – накладатиме ембарго на російську нафту поетапно пізніше цього року.

“Ми отримали дозвіл на імпорт бензину з Росії”, — заявив військовий речник М’янми Зау Мін Тун під час пресконференції в середу, додавши, що йому віддали перевагу через “якість і низьку вартість”.

За інформацією ЗМІ, перші вантажі з нафтою прибудуть до М’янми вже у вересні.

Зау Мін Тун сказав, що глава хунти Мін Аунг Хлайн обговорював питання постачання нафти і газу під час поїздки до Росії минулого місяця. Зараз М’янма імпортує паливо через Сінгапур.

Він також додав, що М’янма розгляне можливість спільного пошуку нафти ц М’янмі разом з Росією та Китаєм.

Згідно з заявою, опублікованою в державній газеті в середу, військові створили Комітет із закупівель російської нафти на чолі з близьким соратником Мін Аун Хлаїнга для нагляду за купівлею, імпортом і транспортуванням палива за прийнятними цінами на основі потреб М’янми.

Окрім політичних потрясінь і громадянських заворушень, М’янма сильно постраждала від високих цін на пальне та відключень електроенергії, що змусило її військове керівництво звернутися до імпорту нафти, яку можна використовувати на електростанціях.

Ціни на бензин зросли приблизно на 350% після державного перевороту в лютому минулого року до 2300-2700 к’ятів (приблизно $1) за літр.

За повідомленнями ЗМІ, минулого тижня в різних частинах країни через дефіцит закрили АЗС.

Варто додати, що Росія також є основним постачальником зброї для армії М’янми.