Ролик опубліковано на Youtube-каналі “УЗ”.

В “Укрзалізниці” зазначили, що сумують за своїм пасажирам та мали намір написати зворушливе повідомлення про це, але потім придумали дещо інше. Так компанія опублікувала ASMR-відеоролик тривалістю 80 хвилин, знятий у вагоні потяга.

“Сіли писати черговий зворушливий маніфест, але зрозуміли, що в нас є дещо краще за слова. Це наш магічно-гіпнотичний чух-чух — мова залізниці, яка з дитинства є передвісником пригод та особливою колисковою. Тому для всіх, хто сумує за подорожами, кому вдома погано спиться та важко сконцентруватись на роботі, ми запускаємо особливий ASMR-потяг”, — йдеться в описі відео.

Під ролик, на якому зображений вид з вікна поїзда, за яким — дощова погода, “УЗ” пропонує “помріяти або розслабитися перед сном”.

Довідка. Автономна сенсорна меридиональная реакція (ASMR) — неологізм, що виник в інтернет-культурі, який описує феномен сприйняття, що характеризується вираженим приємним відчуттям поколювання на шкірі голови або інших частинах тіла у відповідь на певні зорові, слухові і (або) когнітивні стимули.