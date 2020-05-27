Ролик опубліковано на Youtube-каналі “УЗ”.
В “Укрзалізниці” зазначили, що сумують за своїм пасажирам та мали намір написати зворушливе повідомлення про це, але потім придумали дещо інше. Так компанія опублікувала ASMR-відеоролик тривалістю 80 хвилин, знятий у вагоні потяга.
“Сіли писати черговий зворушливий маніфест, але зрозуміли, що в нас є дещо краще за слова. Це наш магічно-гіпнотичний чух-чух — мова залізниці, яка з дитинства є передвісником пригод та особливою колисковою. Тому для всіх, хто сумує за подорожами, кому вдома погано спиться та важко сконцентруватись на роботі, ми запускаємо особливий ASMR-потяг”, — йдеться в описі відео.
Під ролик, на якому зображений вид з вікна поїзда, за яким — дощова погода, “УЗ” пропонує “помріяти або розслабитися перед сном”.
Довідка. Автономна сенсорна меридиональная реакція (ASMR) — неологізм, що виник в інтернет-культурі, який описує феномен сприйняття, що характеризується вираженим приємним відчуттям поколювання на шкірі голови або інших частинах тіла у відповідь на певні зорові, слухові і (або) когнітивні стимули.
- У середу, 27 травня, АТ “Укрзалізниця” відновила роботу залізничних квиткових кас на вокзалах.
- Раніше “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів Інтерсіті +.
- Також УЗ почала продаж квитків на поїзди далекого прямування.