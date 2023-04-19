18 квітня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели перевірки на Рівненській та Хмельницькій атомних електростанціях.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

Перевірки відбулися у межах угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

У відомстві пояснили, що мета інспекцій – перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. За підсумками перевірок, зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було.

Зазначається, що перевірки здійснювалися інспекторами МАГАТЕ за участі інспекторів Держатомрегулювання.

Зауважимо, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту на Запорізьку атомну електростанцію 29 березня заявив, що ЗАЕС не будуть перетворювати на військову базу.

Під час свого сьомого візиту до України і другого – до ЗАЕС, Гроссі переконався, що захист станції є вкрай необхідним.

“Я мав можливість оцінити збитки Запорізької АЕС після обстрілу 20 листопада і також проблеми, які виникли після повторюваних блекаутів. Захист Запоріжжя — це посильна задача. Міжнародне агентство з атомної енергії і особисто я будемо продовжувати працювати в цьому напрямку”, — зауважив він.

Крім того, Гроссі додав, що в Запорізькій області фіксується значне збільшення чисельності російських військ.

“Досить часто лунають розмови про наступ і контрнаступ. Я, своєю чергою, зосереджений на ядерній безпеці. Я працював з керівництвом у Києві, також у Москві, щоб визначити можливі шляхи захисту станції”, — наголосив очільник МАГАТЕ.

Також він зауважив, що існували різні ідеї і концепції щодо захисту. Спочатку увага була зосереджена на можливості створення чітко визначеної зони навколо станції. Проте побудова фортеці не розглядалася. “Ідея полягає в тому, щоб узгодити певні принципи, певні зобов’язання, зокрема, не атакувати станцію. Це атомна електростанція. Це не військова база”, — резюмував Гроссі.