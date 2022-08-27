Про це повідомляє The New York Times.
До складу місії МАГАТЕ входять експерти з Польщі та Литви, країн, які Україна вважає дружніми, а також з Сербії та Китаю. США та Велика Британія у цій місії не представлені.
Решта членів — з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали з Кремлем. Серед них Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія.
Видання зазначило, що Едвін Лайман, старший науковий співробітник з питань глобальної безпеки Спілки зацікавлених вчених (UCS) та експерт з ядерної енергетики, сказав, що візит МАГАТЕ дозволить експертам перевірити стан усіх аварійних систем, а також запасів дизельного палива, а потім домовитися про його поповнення.
- Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) закликала Росію якомога швидше допустити групу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС.
- За словами президента України Володимира Зеленського, українські дипломати та партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. Він вважає, що це може бути початком відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.
- Військові РФ обстрілюють золовідвали Запорізької теплової електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу та звинуватити в цьому Збройні сили України.
- Російські загарбники накопичують техніку та збільшують кількість військових на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.