Про це повідомляє The New York Times.

До складу місії МАГАТЕ входять експерти з Польщі та Литви, країн, які Україна вважає дружніми, а також з Сербії та Китаю. США та Велика Британія у цій місії не представлені.

Решта членів — з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали з Кремлем. Серед них Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія.

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Видання зазначило, що Едвін Лайман, старший науковий співробітник з питань глобальної безпеки Спілки зацікавлених вчених (UCS) та експерт з ядерної енергетики, сказав, що візит МАГАТЕ дозволить експертам перевірити стан усіх аварійних систем, а також запасів дизельного палива, а потім домовитися про його поповнення.