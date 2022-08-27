Міжнародна агенція з атомної енергії затвердила склад місії, яка наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС. До групи увійшли голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів.

Про це повідомляє The New York Times.

До складу місії МАГАТЕ входять експерти з Польщі та Литви, країн, які Україна вважає дружніми, а також з Сербії та Китаю. США та Велика Британія у цій місії не представлені.

Решта членів — з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали з Кремлем. Серед них Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія.

Видання зазначило, що Едвін Лайман, старший науковий співробітник з питань глобальної безпеки Спілки зацікавлених вчених (UCS) та експерт з ядерної енергетики, сказав, що візит МАГАТЕ дозволить експертам перевірити стан усіх аварійних систем, а також запасів дизельного палива, а потім домовитися про його поповнення.