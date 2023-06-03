У МЗС України прокоментували нещодавно опубліковане урядом Угорщини відео, де на карті України Крим не входить до її складу.

Джерело: Міністерство закордонних справ України.

30 травня на YouTube-каналі уряду Угорщини було опубліковане відео із некоректним позначенням карти України.

У МЗС України наголосили, що позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

У відомстві зазначили, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань в межах членства в ООН, ЄС і НАТО.

“Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці”, – зауважили у МЗС України.

З огляду на цей інцидент на доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

Зазначимо, що нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що необхідно завадити українському контрнаступу і розпочати перемовини про припинення вогню.

За словами угорського прем’єра, ситуація в Україні – “це справа українців”, однак він, як людина з військовим досвідом, розуміє, що армія, яка наступає, зазнає утричі більше втрат, аніж сторона, яка захищається.

“А для країни, населення якої становить лише малу частину населення протиборчої сторони, масовані військові дії за таких умов – це кривава баня. Ми повинні зробити усе ще до переходу в контрнаступ, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню та мирних переговорів”, – зазначив Орбан.

Він також укотре поскаржився, що йому важко бути єдиним прем’єр-міністром у Європейському Союзі, який “виступає за мир”.