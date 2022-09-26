18 підприємств російського військово-промислового комплексу досі не перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії та України. Ці заводи виробляють ракети “Калібр”, РСЗО “Торнадо”, “Град”, “Смерч” та ЗРК “Стрєла-10”, які щодня використовують російські окупанти.

Про це повідомила організація StateWatch.

Аналітики Trap Aggressor провели моніторинг санкцій проти РФ з посиланням на реєстр НАЗК. Серед фірм, які не потрапили під санкції, зокрема:

АТ “Конструкторське бюро “Точного машинобудування імені О. Е. Нудельмана”, яке є виробником ЗРК “Стрела-10”;

ТОВ “Група імпульс”, котре є материнською компанією АТ “Арзамаський машинобудівний завод”. Підприємство виробляє броньовані машини БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К;

ЗАТ “Заволзький завод гусеничних тягачів” — виробник броньованих машин ГАЗ-3344-20 “Алеут”;

АТ “Іжевський електромеханічний завод “Купол”, виробляє ЗРК “Тор”;

ЗАТ “Спеціальне конструкторське бюро”. Підприємство є виробником РСЗО “Торнадо”, “Град”, “Смерч”, САУ “Нона-СВК” та “Хоста”;

ТОВ “Холдингова компанія “Его-холдинг”. Фірма є материнською компанією АТ Науково-впроваджувальне підприємство “Протек”, яке виробляє радар Р-330Ж “Житель”;

АТ “Дослідне конструкторське бюро “Новатор” (виробник ракет “Калібр”). Зазначимо, що у США це підприємство є у переліку компаній, яким відмовляють в експорті.

ЗАТ “Спеціальне конструкторське бюро”, котре є виробником РСЗО “Торнадо”, “Град”, “Смерч”, САУ “Нона-СВК” та “Хоста”;

АТ “Машинобудівна компанія “Вітязь” — виробник броньованих машин ДТ-30 “Вітязь”;

АТ “РС-лізинг”, яке є материнською компанією ТОВ “Науково-виробниче обʼєднання “Іжевські безпілотні системи”. Підприємство виробляє БПЛА “Тахіон”;

ЗАТ “Енікс” — виробник БПЛА “Елерон”;

АТ “Східна верф” – виробляє десантні катери проєкту 11770;

АТ “Центральний науково-дослідний інститут “Буревісник” – виробляє 120-мм міномети;

АТ “Науково-виробниче об’єднання російські базові інформаційні технології” є виробником командних пунктів APE-5;

ПАТ “Науково-виробниче об’єднання “Стріла” — виробник радарів “СНАР-10м1”, “Зоопарк-1М”;

АТ “Автомобільний завод “Урал”, виробляє вантажівки та джипи;

АТ “Брянський автомобільний завод” — виробник шасі до ЗРК “Тор”, “Бук”, систем ППО.

Аналітики ідентифікували загалом 69 російських компаній, які залучені до виробництва техніки, котру використовують окупанти з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що Україна запровадила санкції проти АТ “Казанський оптико-механічний завод”, який виробляє радари “Ртуть БМ”, ще у 2020 році. Обмеження мають строк три роки. Підприємство не перебуває під західними санкціями.

Стосовно ТОВ “Комерційні автомобілі – Група “ГАЗ” санкції запровадили лише США. Підприємство виробляє вантажівки, броньовані машини Газ-Тигр і Газ-Тигр-М.

Компанії, які зіткнулися з санкціями, суттєво скорочують або взагалі припиняють виробництво. Зокрема Казанський вертолітний завод у 2022 році має у процесі розробки всього 44 машини, тоді як у 2014 році випустив 107 гвинтокрилів.

Також санкції зачепили автомобільну сферу. КАМАЗ припинить своє виробництво вантажівки передостаннього покоління “Камаксор” К4 й водночас знизяться темпи збирання сучасної моделі K5. Російський виробник ЗРК “БУК” та “Тунгуска”, Ульянівський механічний завод змушений поставити на павзу виробництво нових російських зенітно-ракетних комплексів. Також деякі підприємства концерну “Калашников” припинили виробляти окремі види цивільної продукції.

“Таким чином, санкції проти підприємств росВПК необхідні для того, щоб позбавити агресора можливості виготовляти зброю, підірвати його економічний потенціал, унеможлививши розвʼязання Росією нових загарбницьких війн у майбутньому”, — наголосили у StateWatch.