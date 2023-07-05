Джерело: Міністерство охорони здоров’я.
За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, за результатами щоденного моніторингу, який проводять спеціалісти центрів контролю та профілактики, фіксується постійне і значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів.
Найбільш значні відхилення від показників безпеки зберігаються в Одеській області. Загалом, заборони на купання діють на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.
Станом на 4 липня з 1 604 проб, за результатами досліджень, 540 не відповідають гігієнічним вимогам. Зафіксовано перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Серед небезпечних – наявність сальмонели, яєць та личинок гельмінтів, кишкової палички, ротавірусу. Також виявляють холероподібний вібріон.
На відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть викликати харчові токсикоінфекції, зокрема розлади кишкового тракту з легкою або середньою формою тяжкості. Факторами передачі інфекції можуть бути: забруднена вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски тощо. Їх також додатково досліджують у лабораторіях ЦКПХ на наявність збудників паразитарних хвороб.
Через забруднення води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях заборонено купання. Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною.
- В Одесі усі пляжі визнано непридатними для купання. На них зафіксували суттєве погіршення стану води після підриву Каховської ГЕС.
- В Одеській області на узбережжі Чорного моря зафіксували цвітіння води. Хоча явище вже стало майже звичним для Одеси, але найбрудніші змиви після підриву Каховської ГЕС тільки починають приходити.
- За інформацією Держекоінспекції, повінь, яка виникла після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, забруднила воду мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Як наслідок – у воді виявлено холерну і кишкову палички.